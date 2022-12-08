Вашингтон, 8 декабря, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Киевские боевики в лесу рядом с Кременной находятся так близко к российским бойцам, что боятся обогревать свои укрытия под открытым небом, разжигать костры — это может выдать их местоположение беспилотникам ВС РФ, пролетающим над их головами.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«Они спят в пальто, под лёгкими спальными мешками на холодном открытом воздухе», — написал Washington Post

Автор пишет, что укронацисты жаловались на тяжёлые бои под Кременной.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие войсковой противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения с противником.