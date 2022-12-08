Минск, 8 декабря, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В тактических учениях на территории Белоруссии задействованы российские военнослужащие. В боевой подготовке участвуют бойцы из Западного военного округа, сообщило 8 декабря Министерство обороны РФ.

Mil.ru Учения

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Подготовка на полигонах Белоруссии идёт интенсивно, подчеркнули в ведомстве. Военнослужащие тренируются в стрельбе из разных видов оружия, изучают тактическую медицину, а также получают другие навыки.

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«Сегодня состоялись ротные тактические учения, направленные на боевое слаживание подразделений. Мероприятия боевой подготовки проводятся как в светлое, так и в тёмное время суток», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство предоставило информацию о том, что атаки киевских боевиков на южнодонецком направлении, предпринятые за последние сутки, оказались безуспешными.