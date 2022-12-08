Штат Огайо, США, 8 декабря, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Встреча команд «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» 8 декабря завершилась победой «Баффало» со счётом 9:4. Пять голов забил хоккеист Тейдж Томпсон.

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Матч проходил в Коламбусе (штат Огайо). Шайбы в ворота также забросили Дилан Козенс, Расмус Далин, Пейтон Кребс, Алекс Так («Баффало»), Патрик Лайне и Густав Нюквист («Коламбус»).

Победа на встрече принесла «Баффало» 25 очков и подняла команду на 13-ую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, российский форвард Александр Овечкин на матче НХЛ в Филадельфии дважды отправил шайбу в пустые ворота и принёс победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче с «Филадельфией Флайерз».