Москва, 8 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы, на балконе дома на Новоясеневском проспекте, обнаружен труп женщины. Пожар в квартире на 8-м этаже случился в ночь на 8 декабря. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

50.mchs.gov.ru На месте пожара

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Черемушкинская межрайонная прокуратура выехала на место происшествия. Огонь распространился на 8-й и 9-й этажи.

В сгоревшей квартире жили погибшая, её мать с сын. Устанавливаются причины смерти женщины и пожара в квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Забайкальского края.