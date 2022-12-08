Хоккеист Овечкин отличился количеством голов, забитых в пустые ворота
Российский хоккеист Овечкин дважды забил гол в пустые ворота на матче в Филадельфии
Филадельфия, США, 8 декабря, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Российский форвард Александр Овечкин на матче НХЛ в Филадельфии дважды отправил шайбу в пустые ворота. Это его 50-й и 51-й голы, забитые таким образом.
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Матч проходил между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз», первая команда победила со счётом 4:1, в том числе два гола были забиты российским хоккеистом. Теперь нападающий находится на втором месте в истории лиги по голам в пустые ворота. Больше таких шайб забил только Уэйн Гретцки (56).
В общей сложности за время игры в НХЛ Александр Овечкин отправил в ворота 795 шайб.
Как сообщало ИА REGNUM, Овечкин сократил отставание от Хоу в списке снайперов НХЛ до восьми шайб.