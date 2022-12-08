Астрахань, 8 декабря, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В арбитражи России поступило сразу три банкротных иска к домостроительным комбинатам из разных регионов страны. Претензии кредиторов к двум из них пока к производству не приняты, а поданный к третьему комбинату иск возвращён заявителю, так как у истца нет возможности профинансировать процедуру, хотя сумма долга ответчика достаточно велика — почти 400 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии к одному из старейших строительных комбинатов Астрахани — ООО «Астраханский домостроительный комбинат» — поступили в суд от ООО «Щербинские лифты». По делу заявлен долг в размере 6 964 993 рубля.

К ООО «Березовский домостроительный комбинат» банкротные претензии имеет инспекция ФНС № 14 по Кемеровской области, заявившая о долге в размере 13 590 289,76 рубля.

В ЕГРЮЛ комбинат фигурирует с 2010 года. Владелец — Александр Колегов. В 2014–2015 годах комбинат выступал исполнителем госконтрактов по передаче жилья для отдельных социальных категорий граждан. Примечательно: в качестве руководителя у комбината указан конкурсный управляющий, что может говорить об уже рассматриваемом банкротном деле, но при этом в арбитраже стоит отметка, что рассмотрение этого дела, начатого в 2018 году, завершено.

Исковые претензии налоговой службы к третьему должнику — ООО «Комбинат панельного домостроения — 1» из Ульяновска — спровоцировал долг в размере 396 956 121,34 рубля. Иск буквально через три дня после подачи вернули заявителю, так как «Федеральная налоговая служба сообщила об отсутствии намерения финансировать процедуру банкротства». Предыдущее банкротное дело было прекращено в середине ноября 2022 года по той же причине — отсутствие средств на финансирование процедуры.

Ульяновская компания создана в 2004 году, но с ноября 2022 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Примечательно: владелец актива неизвестен, а возле названия той компании, данные которой указаны в ЕГРЮЛ, стоит метка о недостоверности. В базе «Контур. Фокус» компания числилась исполнителем 20 госконтрактов, в том числе на оказание услуг по устройству котлована при строительстве дома в микрорайоне 17 «Юг» в Ульяновске (контракт от 2016 года).