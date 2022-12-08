Лондон, 8 декабря, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Армия Британии намерена закупить тысячи единиц противотанкового оружия Nlaw взамен переданного Украине. Об этом сообщила газета Times.

Stuart Hill Гранатомет NLAW

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«Уже объявлено о сделке на 229 млн фунтов стерлингов на закупку большего количества разработанных в Швеции ракет «выстрели и забудь», которые оказались чрезвычайно эффективными при уничтожении танков ВС РФ», — пишет издание.

Отмечается, что британцы передали Украине почти 7 тыс. ракет, что составляет примерно половину английских запасов. Каждая ракета стоит около 30 тыс. фунтов стерлингов.

Противотанковый комплекс NLAW имеет радиус действия до 800 метров и весит 12,5 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, первый комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования стран принял три резолюции, предложенных Россией. В том числе поддержку получили предложения не размещать оружие в космосе, контролировать вооружение и использовать достижения в сфере информатизации для обеспечения безопасности, следует из итогов голосования.