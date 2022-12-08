Москва, 8 декабря, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты работникам медучреждений России в 2023 году будут составлять от 4 до 18,5 тыс. рублей. Наиболее весомые надбавки получат врачи, рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

Читайте также: Голикова: соцподдержка в новых регионах будет такой же, как в остальных

Самые большие выплаты предусмотрены для врачей центральных и районных больниц. Чуть меньше будут доплаты врачам первичного звена и сотрудникам скорой помощи — 14,5 и 11,5 тыс. рублей соответственно.

Средний медперсонал и медсёстры будут получать вдобавок к зарплате 6,5 — 8 тыс. рублей в зависимости от места работы. Для младших медработников и фельдшеров предусмотрены бонусные выплаты в 4 — 4,5 тыс. рублей.

«На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала», — сказала Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря она заявила, что многие меры социальной поддержки будут действовать в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, так же, как и в остальных. Однако жителям придётся документально подтверждать права на выплаты и льготы.