Вашингтон, 8 декабря, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сказал, что не будет скрывать от общественности выявленные случаи цензурирования и сокрытия важной информации в его сети.

Daniel Oberhaus Илон Маск

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«Наиболее важные данные были скрыты, а некоторые, возможно, удалены, однако мы обнародуем всё, что найдём», — заверил Илон Маск в Twitter.

Ранее он уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой ноутбука сына Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек получили работу в компании Twitter благодаря содействию со стороны её владельца Илона Маска. В том числе он трудоустроил двоюродных братьев, своего личного адвоката Алекса Спайро и руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Джареда Бирчалла.