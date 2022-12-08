Илон Маск пообещал обнародовать всё, что подвергалось цензуре в Twitter
Вашингтон, 8 декабря, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сказал, что не будет скрывать от общественности выявленные случаи цензурирования и сокрытия важной информации в его сети.
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«Наиболее важные данные были скрыты, а некоторые, возможно, удалены, однако мы обнародуем всё, что найдём», — заверил Илон Маск в Twitter.
Ранее он уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой ноутбука сына Джо Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек получили работу в компании Twitter благодаря содействию со стороны её владельца Илона Маска. В том числе он трудоустроил двоюродных братьев, своего личного адвоката Алекса Спайро и руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Джареда Бирчалла.