Москва, 8 декабря, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Крупный финансовый иск поступил в арбитраж Москвы в адрес концерна, который объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны, — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Претензии Министерства обороны России суд пока не принял к производству и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Исковое заявление на сумму 306,187 млн рублей поступило в суд 7 декабря 2022 года. Детали иска пока не раскрывались.

Это не первый спор между сторонами. Например, в октябре 2022 года министерство посредством двух исков потребовало взыскать с АО 3,9 млн и 5,7 млн рублей. Заседания пройдут в декабре.

Стороны связывают между собой госконтракты, в том числе заключённые в 2022 году. В частности, по одному из них на сумму 21,7 млн рублей исполнитель взялся провести работы в том числе по совершенствованию контроля воздушного пространства. Контракт завершается в 2025 году.