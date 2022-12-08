Вашингтон, 8 декабря, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Киевский режим ослаб, а вооружённые силы России, наоборот, усилены. Это может привести к перелому в конфликте стран, считают обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», — говорится в материале, который опубликовал американский журнал.

«Украина сделала всё, что могла», — высказал мнение в статье американский генерал Марк Милли.

Авторы статьи полагают, что действия киевского правительства не направлены на поддержку населения, и призывают США вмешаться в конфликт с целью урегулировать его. Журналисты напомнили о военных преступлениях со стороны ВСУ и обстрелах Донбасса, а также призвали Киев договориться с Москвой, чтобы «не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал CNN со ссылкой на своего информатора заявил, что в США так и не рассмотрели вопрос поставок кассетных боеприпасов киевским боевикам. Вопрос остаётся открытым продолжительное время.