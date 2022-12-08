Вашингтон, 8 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Телеканал CNN со ссылкой на своего информатора заявил, что в США так и не рассмотрели вопрос поставок кассетных боеприпасов киевским боевикам. Вопрос остаётся открытым продолжительное время.

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Верхушка администрации США рассматривала вопрос поставок в течение нескольких месяцев, но так и не одобрила и не отклонила категорически.

Отмечается, что есть законодательные отграничения.

Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО рассматривают возможности по поставкам новых видов вооружения киевскому режиму на постоянной основе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг газете Financial Times.