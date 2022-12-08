Киев, 8 декабря, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Телеканалы и радиостанции на Украине продолжат вещание, если в стране полностью отключат электричество. В этом случае они смогу продолжать работу в течение трёх дней, сообщила «Украинская правда».

Ivan Zuber Без электричества

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Дальнейшее вещание будет зависеть от поставок топлива, подчёркивается в статье. Жителям Украины также обещают, что на какое-то время продолжит работать мобильная связь.

«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трёх суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива», — отметил глава госспецсвязи Юрий Щиголя.

Как сообщало ИА REGNUM, если обстрелы энергообъектов на Украине будут продолжаться, то энергосистема страны обрушится через несколько недель, предположил ранее автор статьи в американском журнале Newsweek. По прогнозу некоммерческой организации Mercy Corps, блэкаут на Украине может наступить уже к 24 декабря.