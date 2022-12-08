Москва, 8 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Долговременно пользоваться гаджетами во время их зарядки нежелательно и небезопасно для человека. Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Прайм» о тонкостях использования аккумуляторов на телефонах и планшетах.

Гаджеты

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Киберэксперт отметил, что пользоваться гаджетами во время зарядки для ответа на разовый звонок или недолгого поиска информации в интернете можно. Долгосрочное же применение нежелательно, так как аккумулятор устройства может перегреться и взорваться.

«Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», — сказал Кусков.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие возможности оперативно связаться с мобилизованным с помощью современных средств связи обусловлено секретностью и безопасностью, пояснил специальный представитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции Сергей Мачинский.