Москва, 8 декабря, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Аналитическое рейтинговое агентство зафиксировало рост объёмов экспорта нефти благодаря росту поставок в страны Азии. Продажи «Роснефти» топлива на Восток возросли на треть, сообщило АКРА.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Фактически Россия не только компенсировала снижение объёмов поставок топлива в Европу, но и нарастила экспорт нефти, подчеркнули аналитики. В подтверждение приводятся данные поставок «Роснефти», которая продала в Азию на треть больше топлива за девять месяцев 2022 года. По данным Минэнерго, объёмы добычи нефти в России за девять месяцев года возросли на 2,4% и составили 443 млн тонн.

Переориентация на Восток позволит компенсировать ограничения по продажам топлива в Европу, считают в АКРА. Предполагается, что в итоге общие объёмы экспорта российской нефти по итогам года не сократятся, а доходы в этой сфере могут возрасти благодаря росту мировых цен на это топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на нефть или запрет на её экспорт могут стать новым шоком для экономии России после того, как она адаптировалась к санкциям, ранее говорилось в экспертной статье от Центробанка России. При этом эксперты констатировали стабильность экономики России и её восстановление после спада, который произошёл во втором квартале 2022 года.