Москва, 8 декабря, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Посольство РФ в Вашингтоне озвучило позицию России в отношении очередных западных санкций: Москва не откажется от курса во внешней политике, а новые ограничения экспорта из РФ затрагивают интересы иностранных компаний.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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В дипмиссии санкции назвали «очередной попыткой администрации утолить санкционный зуд».

«Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструмент давления на Россию иссякает. Подобные выпады США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», — заверили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, дипмиссия РФ в Вашингтоне в обнародованном обращении заявила, что политическая элита США не вызывает доверия — Россия готова к диалогу лишь на основе принципа равноправия в условиях честной работы.