Вашингтон, 8 декабря, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования стран принял три резолюции, предложенных Россией. В том числе поддержку получили предложения не размещать оружие в космосе, контролировать вооружение и использовать достижения в сфере информатизации для обеспечения безопасности, следует из итогов голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Читайте также: В ООН недовольны движением диалога России и США по вопросам разоружения

«Выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — говорится в одной из резолюций.

Документ, предлагающий укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, поддержали 173 страны. Контроль за вооружениями необходимо укреплять, подчёркивается в резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, Генассамблея ООН призывала как можно быстрее начать работу на основе обновлённого проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, внесённого в 2008 году Китаем и Россией.