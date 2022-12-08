Вашингтон, 8 декабря, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Несколько человек получили работу в компании Twitter благодаря содействию со стороны её владельца Илона Маска. В том числе он трудоустроил двоюродных братьев, своего личного адвоката Алекса Спайро и руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Джареда Бирчалла, сообщила газета Business Insider.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

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Один из двоюродных братьев мультимиллиардера Эндрю Маск получил должность инженера программного обеспечения. Другой брат, Джеймс Маск, будет работать помощником с широким функционалом.

При этом в целом за время руководства Илоном Маском компанией Twitter количество её сотрудников сократилось на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть Twitter «битвой за будущее цивилизации». Он купил соцсеть в конце октября и анонсировал намерение сделать её платформой для поддержки свободы слова.