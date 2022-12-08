Вашингтон, 8 декабря, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Европа не просто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, но и восхищается им, написало издание Politico. Журналисты пришли к выводу, что лидер киевского режима заставляет Европу делать то, что он хочет.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

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Издание приводит примеры восхищения Зеленским. Так, отстающие на выборах лидеры ЕС едут в Киев, где устраивают фотосессии с президентом Украины.

При этом Зеленский смог убедить общественность в том, что «его битва — это их битва». Это позволило ему получать от Европы всё, что он хочет — оружие, санкции, семена, грузовики для доставки зерновой продукции, нулевые тарифы.

«Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором он хочет», — написало Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский после совещания по вопросам стабилизации энергосистемы Украины заявил, что восстановить электроснабжение в полном объёме в стране невозможно.