Лима, 8 декабря, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо, которому накануне объявили импичмент, обвиняется в организации мятежа. В отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса страны, сообщила газета El Comercio.

Иван Шилов ИА REGNUM Педро Кастильо

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Ранее Педро Кастильо был задержан после попытки отправить в отставку конгресс Перу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель перуанского Конституционного суда Франсиско Моралес расценил действия перуанского лидера как попытку государственного переворота.