Экс-президента Перу Кастильо обвинили в мятеже
СМИ: в отношении бывшего лидера Перу Кастильо возбуждено дело об организации мятежа
Лима, 8 декабря, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо, которому накануне объявили импичмент, обвиняется в организации мятежа. В отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса страны, сообщила газета El Comercio.
Иван Шилов ИА REGNUM
Педро Кастильо
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Ранее Педро Кастильо был задержан после попытки отправить в отставку конгресс Перу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель перуанского Конституционного суда Франсиско Моралес расценил действия перуанского лидера как попытку государственного переворота.