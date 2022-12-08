Берлин, 8 декабря, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с Россией нужно говорить о контроле над вооружениями в Европе, но для этого РФ должна закончить спецоперацию. Своё мнение он высказал журналистам редакционной группы «Функе».

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

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«Нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это ещё до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — заявил канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия примет новую стратегию национальной безопасности с учётом угроз, в первую очередь исходящих от России, заявил Олаф Шольц.