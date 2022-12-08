Лондон, 8 декабря, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В Бирмингеме в Великобритании мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что подвергся изнасилованию со стороны украинского беженца, которого приютил. Британец был нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила газета Daily Mail.

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Мужчина рассказал полицейским, что в момент инцидента был пьян, и житель Украины якобы воспользовался этим. Правоохранительные органы отказались возбудить дело о сексуальном насилии, ссылаясь на отсутствие доказательств. Британец был возмущён бездействием полиции и указывал на синяки на теле в подтверждение своих слов.

Беженца житель Бирмингема принял в свой дом в августе. По его словам, украинцу было известно о нетрадиционной ориентации хозяина.

Как сообщало ИА REGNUM, Эстония не сможет принять новую волну беженцев с Украины, заявила ранее премьер-министр этой страны Кая Каллас.