Варшава, 8 декабря, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Всё, что ускоряет прекращение украинского конфликта, выгодно Польше. Даже если это невыгодно Киеву. Об этом в своей аналитической статье в Myśl Polska сделал вывод обозреватель Матеуш Пискорский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Автор пишет, что многие считают, что война вступила в новую фазу, либо происходящее — это начало конца режима в Киеве. Украинские потери уже огромны и будут продолжать расти.

«Дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведёт к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины. Что это значит для Польши? С точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной военными действиями. Поэтому всё, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно полякам. Даже если это невыгодно Киеву», — считает Пискорский.

Как сообщало ИА REGNUM, националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека.