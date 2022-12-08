Берлин, 8 декабря, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Новую помощь доставили на Украину из Германии. В страну ввезли 20 бронетранспортёров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Итого число немецких БТР и полуприцепов в числе средств ВСУ составляет 50 и 12 соответственно, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Gov.ua Украинский БТР

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В поставки вооружения были также включены 18 колесных гаубиц, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от дронов и глушителей, две спецпалатки для размещения лёгких самолетов и семь грузовиков.

Снабжение осуществляется несмотря на нехватку военной техники и боеприпасов в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ФРГ обсуждали возможность передачи нацистскому киевскому режиму тяжёлой бронетехники: танков Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и бронетранспортёров Fuchs. На них давили в этом вопросе США.