Москва, 8 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Финансист Лазарь Бадалов рассказал, что делать с деньгами в преддверии Нового года. Эксперт агентству «Прайм» назвал три основных варианта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Во время финансового шторма деньгами нужно распоряжаться максимально аккуратно, советует финансист, и предлагает три способа: раздача долгов, покупка нужных вещей и подарков либо сохранение средства на банковском депозите.

«Планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — напомнил Бадалов, добавив, что лишние траты сейчас неразумны.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение партии «Справедливая России — За правду» о ежегодной выплате в РФ дополнительной — 13-й — пенсии не имеет под собой серьёзного экономического обоснования, заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.