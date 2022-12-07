Вашингтон, 8 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Дипмиссия РФ в Вашингтоне в обнародованном обращении заявила, что политическая элита США не вызывает доверия — Россия готова к диалогу лишь на основе принципа равноправия в условиях честной работы.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Вор обкрадывает дипломата

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В заявлении отмечается, что 35 лет назад на Вашингтонском саммите лидеры стран подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Посольство РФ, призывая извлечь уроки из тех событий, предлагает «слышать и слушать партнёра, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать».

«Мы извлекли из прошлого свои уроки. Очень хорошо осознаем ковбойское желание «сделать соперника». Прекрасно понимаем, что верить на слово представителям американского политического истеблишмента, особенно сегодняшнего, — нельзя. Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится», — считают дипломаты.

Посольство призывает к честной работе, без игнорирования интересов России, отмечая, что бездумная, с убежденностью в собственной исключительности и превосходстве реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привела к огромным проблемам, кризисам в мировой политике и экономике.

«Россия готова к диалогу исключительно на основе принципа равноправия и учета озабоченностей в области обеспечения безопасности нашей страны», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с США, такое развитие событий будет знаком о начале использования исключительно силовых ресурсов.