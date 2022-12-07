Киев, 8 декабря, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Владимир Зеленский 7 декабря провёл совещание по вопросам стабилизации энергосистемы Украины, после которого в своём телеграм-канале в видеообращении заявил, что восстановить электроснабжение в полном объёме в стране невозможно.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Читайте также: Зеленский заявил о начале блэкаута на Украине

Глава киевского режима отметил, что для восстановления всей энергосистемы страны необходимо время. Поэтому на территориях Украины продолжатся отключения электроснабжения по графикам.

Как сообщало ИА REGNUM, также Зеленский признал, что самая сложная обстановка с электрообеспечением сохраняется в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.