Вашингтон, 8 декабря, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Ракетный комплекс Typhon поставлен для вооружённых сил США. Он может отправлять ракеты на расстояние до 1,8 тыс. километров, что ранее запрещалось по договору между Вашингтоном и Москвой. О получении первого такого комплекса сообщило 8 декабря американское министерство обороны.

Vitaly V. Kuzmin Противотанковый ракетный комплекс

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MRC Typhon стал первым наземным ракетным комплексом, который позволяет запускать ракеты на расстояние свыше 500 км. Для заряда военной техники будут использоваться крылатые ракеты Tomahawk.

Комплекс передали в управление по ускоренным возможностям и критическим технологиям. Военных США начнут обучать работе с новым оборудованием в 2023 году. Контракт на поставку ракетного комплекса Typhon был заключён с компанией Lockheed Martin в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитеты Конгресса США согласовали объём финансирования на оборонные цели страны. Предполагается, что затраты на эти цели в 2023 году составят 858 млрд долларов.