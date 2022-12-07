Москва, 8 декабря, 2022, 02:02 — ИА Регнум. В России не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с США, такое развитие событий будет знаком о начале использования исключительно силовых ресурсов. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно. Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно. Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — считает представитель МИД.

При этом он констатировал потребность стран в налаживании каналов коммуникации и вероятную готовность США продолжать дипломатические отношения с Россией. Сергей Рябков также прокомментировал приостановку диалога с США по вопросу стратегической стабильности, которая произошла по инициативе американской стороны.

«Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются», — сказал представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявлял, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном может произойти только по инициативе США. Он назвал совершенно беспрецедентным уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ.