Представитель МИД России призвал не поддаваться на провокации США
МИД России заявил, что Москва не хотела бы разрывать дипломатические отношения с Вашингтоном
Москва, 8 декабря, 2022, 02:02 — ИА Регнум. В России не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с США, такое развитие событий будет знаком о начале использования исключительно силовых ресурсов. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям».
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При этом он констатировал потребность стран в налаживании каналов коммуникации и вероятную готовность США продолжать дипломатические отношения с Россией. Сергей Рябков также прокомментировал приостановку диалога с США по вопросу стратегической стабильности, которая произошла по инициативе американской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявлял, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном может произойти только по инициативе США. Он назвал совершенно беспрецедентным уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ.