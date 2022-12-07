В регионах Украины снова прозвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины и в Херсонской области
Одесса, Украина, 8 декабря, 2022, 01:40 — ИА Регнум. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил 8 декабря официальный ресурс страны по оповещению населения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
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Сирены звучат также на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области.
«Страна. ua» сообщает о взрывах в Николаеве.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря сирены включали в двух областях на востоке Украины — Харьковской и Днепропетровской.