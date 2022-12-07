Лима, 8 декабря, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Вице-президент Перу Дина Болуарте 8 декабря торжественно приняла присягу перед конгрессом, который накануне проголосовал за отставку президента страны Педро Кастильо. Трансляцию присяги можно было наблюдать в Twitter парламента.

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Дина Болуарте поклялась, что в качестве президента Перу будет добросовестно исполнять обязанности до 26 июля 2026 года.

Ранее национальный конгресс Перу проголосовал за передачу полномочий президента Кастильо Дине Болуарте.

Как сообщало ИА REGNUM, Педро Кастильо задержан. Эти действия были предприняты полицией Перу в рамках обвинения в коррупции.