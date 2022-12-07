Лондон, 8 декабря, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Российская артиллерия наносит непрерывные удары по Украине, рассказал воевавший на стороне Киева военнослужащий из Великобритании Джозеф Макдональд. На YouTube-канале Lindybeige он признался, что боится российских бойцов.

NATO Английские солдаты

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Он рассказал о том, как группу наёмников обстреляли, и признался, что они были почти уверены, что российские войска убьют сразу всех.

«Мы получили много травм во время того прилёта, люди паниковали и в попытке спастись вредили сами себе. Сломанные лодыжки, запястья, размозженные кости и всё такое. А вообще нам, можно сказать, очень повезло. Ракета могла попасть в нашу казарму, и легион развалился бы уже на третий день существования», — сказал Джозеф Макдональд.

Он предупредил всех желающих воевать на стороне Украины, что противостоять армии России будет трудно.

«Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — заверил наёмник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря два наёмника из Польши, воевавших в составе «Интернационального легиона» ВСУ, погибли на Украине.