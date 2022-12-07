Доха, 8 декабря, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Кота, лежащего на столе во время пресс-конференции в рамках чемпионата мира, грубо сбросил вниз представитель пресс-службы сборной Бразилии. Он взял животное за шкирку и отправил на пол во время выступления нападающего сборной Винисиуса Жуниора, видео инцидента опубликовали СМИ.

Кот

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На мероприятии обсуждалась грядущая игра бразильских футболистов в четвертьфинале чемпионата и победа в 1/8. Ранее сборная играла с командой Южной Кореи и уверенно победила.

В четвертьфинале бразильцы будут играть со сборной Хорватии, матч состоится 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре. 7 декабря футбольная сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира и в третий раз вышла в четвертьфинал.