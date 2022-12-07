Киев, 8 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Владимир Зеленский признал, что самая сложная обстановка с электрообеспечением наблюдается в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве. Видеообращение глава киевского режима записал 7 декабря.

Иван Шилов REGNUM Энергетика Украины

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«Больше всего отключений в Киеве, в Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — сказал Зеленский в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, если обстрелы энергообъектов на Украине будут продолжаться, то энергосистема страны обрушится через несколько недель. Статья с таким прогнозом была опубликована в американском журнале Newsweek.