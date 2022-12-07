Москва, 8 декабря, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Потолок цен на нефть или запрет на её экспорт могут стать новым шоком для экономии России после того, как она адаптировалась к санкциям. Об этом говорится в экспертной статье от Центробанка России, опубликованной на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

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«Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», — отметили эксперты.

Авторы статьи подчеркнули, что их мнение может не совпадать с официальной позицией Банка России. Эксперты также констатировали стабильность экономики России и её восстановление после спада, который произошёл во втором квартале 2022 года. Также в материале подчёркивается неоднородность динамики в некоторых экономических отраслях по геополитическим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль ранее заявляла, что если эффект от эмбарго на российскую нефть и потолка цен не будет достигнут, то лидеры западной коалиции, скорее всего, будут манипулировать этим механизмом до достижения ощутимого результата.