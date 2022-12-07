Вашингтон, 8 декабря, 2022, 00:43 — ИА Регнум. В правительстве США заверили, что не были информированы о планах атак по территории России со стороны Украины. Пентагон был не в курсе, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Пентагон не координирует с Киевом все планируемые ВСУ удары, мы не были в курсе подготовки ударов по территории РФ», — отметила она.

По словам Сабрины Сингх, США будут продолжать поставки оружия на Украину и не считают эти действия эскалацией конфликта между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка поставляла киевскому режиму вооружение только для обороны.