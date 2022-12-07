Грозный, 8 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал очередное видео с передовой спецоперации.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Читайте также: Кадыров в стихах обратился к Зеленскому, предсказав его судьбу

На кадрах российская военная техника с флагами Чеченской Республики движется под ритмичную национальную музыку и возгласы военных.

Рамзан Кадыров написал под видео:

«Скоро… Разобьём позиции натовцев и шайтанов и водрузим победный флаг! Именно так наши къонахи, воины Аллаха, отправляются в бой и поднимают флаг над освобожденными от оккупантов позициями бежавших врагов».

Раннее глава Чечни писал: «Пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь — российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в поэтической форме. В стихах Зеленский сравнивается с «последним алкоголиком», который бредит сгоряча, и «гением лицедейства», которому всё равно, что будет с Украиной и её народом. Автор подмечает, что действия Зеленского определяют его кураторы в Вашингтоне, а сам он является человеком небольшого ума.