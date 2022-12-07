Вашингтон, 8 декабря, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Замглавы минфина США Адевале Адейемо обсудил 7 декабря с замглавы МИД Турции Седатом Оналой потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Стороны обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую по морю российскую нефть, что ограничит ключевой источник доходов России и одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки. Адейемо акцентировал, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через территориальные воды Турции»-, — сообщает минфин США.

Как сообщало ИА REGNUM, из трех возможных вариантов российского ответа на западную политику потолка цен самый благоприятный для РФ тот, который предполагает запрет контрактов, куда включено условие потолка цен. Об этом 7 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.