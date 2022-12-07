Москва, 7 декабря, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Берлин и весь коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения и лишь имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал Украину оружием. Так прокомментировала интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель газете Die Zeit официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России», — отметила в своём телеграм-канале Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью Die Zeit Меркель заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения имели цель дать Киеву время, чтобы он стал сильнее. Бывший канцлер подчеркнула, что в 2014–2015 годах страны НАТО вряд ли могли бы оказать Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают это сейчас.