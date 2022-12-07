Москва, 7 декабря, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал «запасаться попкорном». Так в своём телеграм-канале он прокомментировал связь госпереворота в Германии с русскими.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Он отметил, что очевиден «явный признак наследственной болезни всей модели управления» в Германии.

По его мнению, Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле, потому что решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство, а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции».

Дмитрий Медведев отметил, что намёк на связь госпереворота с русскими — это чистая провокация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии задержали 25 человек, включая гражданку России, которых подозревают в государственном перевороте. Известно, что задержанные связывались с представителями России. Генеральный прокурор ФРГ Петер Фран заявил, что подозреваемые планировали создать новую армию.