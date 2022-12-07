Москва, 7 декабря, 2022, 23:23 — ИА Регнум. В Москве Преображенский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Минобороны РФ Евгения Бутусов. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в суде.

Freesmi.by Суд

Читайте также: Бывшего зампреда Госстройнадзора Ленобласти осудили за взятку и халатность

По решению суда в СИЗО Бутусов пробудет на время следствия до 5 февраля. Его подозревают в получении взятки в сумме 2 млн рублей. Если вина Бутусова будет доказана, ему грозит крупный штраф или тюремный срок от 8 до 15 лет.

Дело расследует 516-й военный следственный отдел СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (Госстройнадзор Ленобласти). Экс-чиновник Дмитрий Лобановский признан виновным в получении взятки в крупном размере и халатности.