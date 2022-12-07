Лима, 7 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Перуанский лидер Педро Кастильо задержан правоохранительными органами страны. Эти действия были предприняты полицией Перу в рамках соблюдения законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

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«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — отметили правоохранители.

В сообщении органов о задержании главы государства Кастильо назван экс-президентом. Его обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгресс Перу, который был распущен по решению Педро Кастильо, объявил ему импичмент. Председатель перуанского Конституционного суда Франсиско Моралес расценил действия перуанского лидера как попытку государственного переворота.