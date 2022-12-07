Милан, Италия, 7 декабря, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она обозначила свою позицию по поводу русской культуры, отвечая на вопросы журналистов.

Vox España Джорджа Мелони

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«У меня четкая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять», — отметила Джорджа Мелони.

Ранее в оперном театре Милана заявили о том, что не будут снимать русские произведения из репертуара.

Как сообщало ИА REGNUM, постановкой оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 7 декабря был официально открыт сезон в театре «Ла Скала».