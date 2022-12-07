Кишинёв, 7 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова вызовут в МИД и министерство европейской интеграции Молдавии после инцидента с падением ракеты рядом с городом Бричаны, граничащим с Украиной. Об этом телеканалу «ТВР — Молдова» сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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«Как и в случае с ракетой, которая упала рядом с Наславчей, мы готовы сотрудничать с международными организациями для расследования. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этой темы», — сказала Наталья Гаврилица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии возбудили уголовное дело после обнаружения обломков ракеты. Специалисты заверили, что опасности они не несут.