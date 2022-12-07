Москва, 7 декабря, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 7 декабря сообщило, что сирийские боевики планируют атаковать с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня кустарного производства увеличенной дальности российскую авиабазу Хмеймим.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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По сообщению замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Егорова, нанесение ударов планируется из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.

Егоров призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Отмечается, что это уже не первая атака боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, о ликвидации 24 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа (Сирия) сообщил 11 ноября Олег Егоров.