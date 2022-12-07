Москва, 7 декабря, 2022, 22:45 — ИА Регнум. За сутки силами российской армии были нанесены удары по 183 районам, где сосредоточены силы и средства киевского режима. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«183 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражено российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России 7 декабря опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-27. На кадрах показали боевую работу экипажей в ходе СВО.