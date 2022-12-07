Лима, 7 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Импичмент президенту Перу Педро Кастильо объявил конгресс страны, который был ранее распущен по решению главы государства. Председатель перуанского Конституционного суда Франсиско Моралес расценил его действия как попытку государственного переворота, об этом он заявил 7 декабря в ходе трансляции в Twitter.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

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«Категорически осуждаем попытку государственного переворота со стороны президента Педро Кастильо и призываем Вооруженные силы Перу, Национальную полицию Перу и общество в целом защитить конституционный порядок», — сказал Франсиско Моралес.

Он напомнил гражданам Перу, что «никто не обязан подчиняться правителю-узурпатору», и призвал международное сообщество помочь «восстановлению демократии» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре тысячи перуанцев из разных регионов страны прошли по центру Лимы, требуя закрытия конгресса страны и выражая свое неприятие действий оппозиции в отношении президента Педро Кастильо.