Москва, 7 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря поручил Минэнерго разобраться, почему Молдавия хранит полученный от РФ газ на территории Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Они непонятно зачем часть газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. С этим нужно разбираться», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в Приднестровье сложилась непростая ситуация с энергоресурсами, куда Россия «фактически бесплатно» на протяжении многих лет поставляет газ через Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетическое напряжение в Европе накаляется, и всего несколько градусов отделяют страны от отключений электроэнергии. Высказал свой прогноз обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.