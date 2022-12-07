Кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России одобрили на голосовании
Линн Трейси рекомендовали на место главы дипломатического представительства США в Москве
Вашингтон, 7 декабря, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Американский дипломат Линн Трейси, ранее работавшая послом в Армении, рекомендована для утверждения официальным представителем США в России. Об этом сообщили в комитете по иностранным делам Сената страны.
U.S. Department of State
Линн Трейси
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«Кандидатура была поддержана на голосовании», — отметили в законодательной структуре.
Если Линн Трейси получит это место, то станет первой женщиной, представляющей США в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что сроки её прибытия и официального назначения будут зависеть от согласия России принять ее в качестве посла в период острой напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.