Милан, Италия, 7 декабря, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Постановкой оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 7 декабря был официально открыт сезон в миланском театре «Ла Скала».

Илья Репин. Портрет композитора Модеста Мусоргского (фрагмент). 1881

Киевские дипломаты ранее обращались к руководителям театра, а также к миланским и римским политикам с требованием не ставить произведения русских композиторов, однако получили отказ.

На открытие сезона в театр приехали итальянские и европейские политики, в том числе президент и премьер-министр Италии Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.